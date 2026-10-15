Paul Burgess destroys wind energy decommissioning promisesin this fantastic 14-minute video:
There are tremendous lessons here for American municipalities dealing with wind energy decommissioning costs in their ordinances.
Enjoy!
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Thank you Tom, and Paul, for this important post. De-commissioning is a huge looming, expensive, litigative problem that will be increasing geometrically over the next 2 decades.
Thanks.