Energy Security and Freedom

Energy Security and Freedom

Discussion about this post

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Al Christie's avatar
Al Christie
Oct 15

Thank you Tom, and Paul, for this important post. De-commissioning is a huge looming, expensive, litigative problem that will be increasing geometrically over the next 2 decades.

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David Winterflood's avatar
David Winterflood
Oct 15

Thanks.

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